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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار المنازل في مدن رئيسية صينية خلال أغسطس

المنازل فى الصين
المنازل فى الصين -صورة ارشيفية

ذكرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصن، أن أسعار المنازل في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم في الصين شهدت انخفاضا في أغسطس الماضي، حيث سجلت المزيد من المدن تراجعاً في أسعار المنازل.

 

وأضافت الهيئة، أن 50 مدينة من أصل 70 مدينة صينية شهدت انخفاضا على أساس شهري في أسعار المنازل المباعة حديثا، بزيادة عن الرقم المسجل عند 40 مدينة في يوليو. وشهد إجمالي 56 مدينة انخفاضا في أسعار المنازل المعاد بيعها، بزيادة عن 51 مدينة في الشهر الماضي.

 

وبحسب البيانات، ازدادت أسعار المنازل الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول وهي: بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في أغسطس، متراجعة بواقع 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

 

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في 31 مدينة على المستوى الثاني بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، بينما شهدت 35 مدينة على المستوى الثالث انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عما سُجل في يوليو.

أسعار المنازل المعاد بيعها 

وبقيت أسعار المنازل المعاد بيعها في 4 مدن على المستوى الأول دون تغيير على أساس شهري في أغسطس. وشهدت المدن على المستوى الثاني والمستوى الثالث انخفاضا في أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبتي 0.3 في المائة و0.5 في المائة على أساس شهري بترتيب، وفقا للبيانات المذكورة.

أسعار المنازل الصين مدن رئيسية بكين المنازل

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