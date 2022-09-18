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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معين الشعباني: تهديدات لاعبي المصري بالإضراب أثرت على الفريق

معين الشعباني
معين الشعباني

أكد معين الشعباني، المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، أنه راضِ عن تجربة مع المصري، مشيرا إلى أن كان هناك تحسنا مستمرا في أداء الفريق، وأن المصري فريق كبير يملك جماهير رائعة.

وقال معين في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "واجهت أزمات مادية مع المصري، وعانيت مع المسؤولين في النادي، وتهديدات لاعبي المصري بالإضراب أثارت أزمة كبيرة".

وتابع مدرب المصري السابق: "الإدارة طلبت مني فسخ التعاقد مع أحمد مسعود بسبب أزمة الإضراب، والأجواء كانت صعبة للعمل داخل المصري بسبب كثرة الأزمات".

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في وقت سابق ، كشف أنيس بن ميم محامي معين الشعباني المدرب التونسي  السابق لـ النادي المصري ،عن أن موكله كسب قضيته ضد النادي البورسعيدي ، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا  .


وسبق وأن تولى معين الشعباني تدريب النادي المصري في فترة سابقة وتمت إقالته في شهر مايو الماضي وتولى حسام حسن القيادة الفنية للفريق البورسعيدي خلفا له ، بعدها رفع الشعباني قضية امام الـ فيفا لضمان مستحقاته من المصري.


وقال معين في تصريحات لإذاعة "IFM Sport" التونسية إن معين الشعباني فاز بقضيته ضد النادي المصري، وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي البورسعيدي بدفع مبلغ قيمته 275 ألف دولار للمدير الفني.

ولجأ معين الشعباني لـ فيفا من أجل الحصول على مستحقاته من النادي المصري بعد قرار إقالته على خلفية تراجع النتائج بالإضافة إلى الظروف المادية الصعبة التي كان يمر بها والتي جعلته عاجزا عن سداد أجور ومستحقات اللاعبين والجهاز الفني لعدة أشهر.

المصري معين الشعباني لاعبي المصري النادي المصري البورسعيدي

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