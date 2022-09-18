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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار المحكمة التأديبية | مدرب بوليفار يتحدث عن صفقة الأهلي الجديدة

الاهلي
الاهلي

تحدث ليوناردو جالبس، مدرب بوليفار البوليفي، عن لاعبه السابق برونو سافيو لاعب النادي الأهلي الجديد، وأنه يمتلك إمكانيات رائعة تؤهله للنجاح مع الأحمر.

وقال مدرب بوليفار في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سافيو لديه قدرة على تسجيل الأهدف، واللعب في أكثر من مركز بالهجوم".

وتابع: "انتقال سافيو للأهلي نجاح كبير له، وسيكون نقلة كبيرة في مشواره الكروي، واتوقع نجاحه مع الأهلي".

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في وقت سابق ، علق نادي بوليفار البوليفي، على قرار الاتحاد البوليفي لكرة القدم، بتحويل برونو سافيو لاعب الفريق السابق “المنتقل حديثا إلى النادي الأهلي"، للمحكمة التأديبية.

وقال رودريجو كيروس المسؤول القانوني في نادي بوليفار البوليفي في تصريحات صحفية: "بالفعل تلقينا خطابا بتحويل سافيو إلى المحكمة التأديبية، لكن الأمر لا يخصنا، يجب إرسال الخطاب إلى سافيو وليس لنا".

تابع:" قرار المحكمة التأديبية جاء بعد يوم واحد من رحيل سافيو عن صفوفنا، لقد أخطرنا المحكمة بأن اللاعب لم يعد على ذمة النادي، وهذا الأمر لا يخصنا، بل يخص اللاعب فقط".

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