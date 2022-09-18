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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قريبا النسائية بالنادي

رئيس نادي الزهور: التعاون مع مصر المقاصة خطوة لوجود فريق أول لكرة القدم|فيديو

الدكتور محمد الدمرداش
الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور

أعرب الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور عن سعادته بالتعاون مع نادي مصر المقاصة مشيرا الي انها خطوة محورية في كرة القدم للنادي وتمهيد لتاريخ جديد . 

ويقضي البروتوكول بالتعاون المشترك بين الناديين، حيث يسمح بانضمام لاعبي نادي الزهور للمرحلة العمرية من ١٨ عاما فأكثر إلى نادي مصر للمقاصة للعب باسمه لعدم وجود فرق رسمية لهذه المراحل في نادي الزهور، مما يسمح باستثمار المواهب التي تخرج من نادي الزهور والتي كانت بدون استفادة لأنها تصبح بلا نادي بعد هذه المرحلة العمرية.

وأضاف الدمرداش خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : خطوة كنا نفتقدها للاولادنا بعد سن 18 عاماً الهدف هو الاستفادة من خبرة مصر المقاصة في كرة القدم  ومساعدة اولادنا في الحصول علي فرصه لمستقبل كبير بعد ذلك .

وأكمل : الخطوة يتلوها خطوات أخرى كبيرة ومدي نجاحها سنحدده فيما بعد ونأمل في تكوين فريق كرة قدم أول بإسم نادي الزهور ولكن هناك حسابات ستعلن في وقتها .

وأوضح : كرة القدم النسائية ستكون موجوده في نادي الزهور خلال الفترة المقبلة خضنا تجربة منذ 15 عاما ولكن اليوم اتسعت شعبية الكرة والاعضاء يريدون تمثيل اسم النادي وسيكون هناك تعاون مستقل خاص بالكرة النسائية 

وعند خطة الوصول للدوري الممتاز قال الدمرداش : مشوار الدوري الممتاز كبير ولكن نادي الزهور كبير وجميع الألعاب الجماعية داخل النادي تلعب في اعلي نقطة تنافس وحينما سيكون هناك فريق كرة قدم يجب ان نكون بقيمة وقدر اسم نادي وبعد عام من الان سنقيم التجربة وبعدها سنضع جدول زمني .

 

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