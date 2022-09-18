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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بطعم مميز.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

بطعم مميز .. طريقة
بطعم مميز .. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

تعد المكرونة بالبشاميل من أكثر الأكلات الشهية التى يحبها معظم الأشخاص، لذا تحرص النساء على تعلم طريقة إعدادها فى المنزل بشكل احترافي.

 

ونقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير المكرونة بالبشاميل:


مكرونة 

زيت

لبن كريمة

زبدة

دقيق

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

جوزة الطيب

ورق لورى

بهارات

لحمة

زعتر

مكعب مرقة

طماطم بيوريه

صلصة طماطم

ملح

فلفل اسود


طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:


* فى حلة بها ماء مغلى اسلقي المكرونة مع رشة ملح وزيت ثم صفيها.

*فى طاسه ساخنة بها القليل من الزيت أو السمنة شوحى اللحمة مع بصل و ثوم  وملح وفلفل أسود ومكعب مرقة حتى يصبح لونها بنى.

* ضعي على اللحمة الزعتر والبهارات و جوزة الطيب ثم اللورا وصلصة الطماطم والطماطم البيوريه و تقلب مع اللحمة حتى تتجانس المكونات.

* فى حلة بها الزبدة ومكعب المرقة قلبي الدقيق يحمص تماماً ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا ويقلب البشاميل حتى نحصل على القوام المطلوب ثم ضيفي الكريمة 

* في صينية بايركس ضعي طبقة المكرونة المسلوقة ثم البشاميل ثم اللحمة وكرري حتى انتهاء الكمية وادخلي صينية المكرونة بالبشاميل فى الفرن حتى النضج .

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