طريقة عمل المكرونة النجرسكو بـ البشاميل

المكرونة النجرسكو من الأطباق المفضلة لدى كثير ولذلك نقدم طريقة عمل النجرسكو.. بالتفاصيل

مقادير طريقة عمل النجرسكو

1 كيس مكرونة شرايط أو اسباجتى

5 ملاعق كبيرة من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من زيت

¾ كيلو إلا ربع لبن

فراخ مسلوقة مقطعة مكعبات أو شرائح رفيعة على حسب رغبتك

1 كوب خليط جبن موتزاريلا ورومى وشيدرأو أى انواع جبن لديكى

ربع معلقة ملح

رشة فلفل

رشة قرفة

معلقة زعتر

مقادير طريقة عمل البشاميل للنجرسكو

50 جرام دقيق

50 جرام زبدة، مكعبات

60 مل حليب السائل

ملح

فلفل

طريقة عمل البشامل

المدة :15 دقيقة

تُذوّب الزبدة فى قدر على النار، يضاف الدقيق ويُحرك بملعقة خشبية حتى يشرب الدقيق كل الزبدة ثم تترك قليلاً.

يضاف الحليب تدريجياً ببطء ويُستمر بالتحريك بسرعة كبيرة حتى تكتسب الصلصة قواماً كثيفاً، بالإمكان زيادة أو تخفيف كميّة الحليب حسب الكثافة المرغوبة.

من المهم الاستمرار بالتحريك بسرعة كبيرة حتى لا تتشكل كُتل بالبشاميل، وهذا هو سر نجاحها، تطفأ النار، من ثم يضاف الملح، الفلفل وجوزة الطيب وتُحرّك جيداً.

طريقة عمل النجرسكو

1- تسلق المكرونة فى إناء عميق "نصف سواء".

2- يجهز البشاميل بطريقته المعتادة ولكن زودى المياه أو اللبن نجعله قوامه خفيف.

3- يشوح الدقيق فى الزيت ثم نضع اللبن قليلاً فقليلاً مع التقليب المستمر حتى لا يكلكع ثم نضيف الملح والفلفل والبهارات.