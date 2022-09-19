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رئيس التحرير
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أخبار العالم

دراسة أمريكية تنصح بإضافة معدني الكالسيوم والماغنيسيوم إلى مياه الشرب

صدى البلد

أفادت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون في كلية طب "إيموري" بمدينة "أتلانتا " بولاية "جورجيا" الأمريكية، أن إضافة اثنين من المعادن الأساسية لمياه الشرب (الكالسيوم - الماغنيسيوم)، قد تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

 


وتوصل الفريق البحثي إلى أن إضافة معدني "الكالسيوم" و"الماغنيسيوم" إلى مياه الشرب قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم بين المرضى، من خلال دراسة كيفية تأثير مصادر مياه الشرب على صحة الإنسان في المناطق الساحلية، مثل "بنجلاديش"، حيث يستخدم سكان هذه المنطقة مياه البرك أو المياه الجوفية في حياتهم اليومية. 

 


وعكف الفريق البحثي على مقارنة مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين اعتادوا شرب المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة والمياه المالحة، ووجدوا أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب المياه المالحة كان لديهم ضغط منخفض، فيما كان لدى الأشخاص الذين اعتادوا شرب المياه قليلة الملوحة مستويات ضغط انقباضي أقل بمقدار ( 1,55 ملم زئبقي) مقارنة بأولئك الذين قاموا بشرب مياه عذبة، حيث كان متوسط مستويات ضغط الدم الانبساطي لديهم أقل بمقدار ( 1,26 ملم زئبقي)، وهو ما يبدو أنه يتعارض مع حقيقة أن الصوديوم يمكن أن يزيد من مستويات ضغط الدم.

 


ويتوافق ما تم التوصل إليه مع الأبحاث السابقة التي أظهرت أن كلاً من الكالسيوم والماغنيسيوم مهمان للحفاظ على ضغط الدم الجيد، لذلك، يقترح الفريق البحثي أن إضافة هذه المعادن إلى مياه الشرب يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتحكم في ضغط الدم المرتفع ومساعدة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به بصورة مزمنة.

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