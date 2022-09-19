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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش شبه بعض خالص.. ميريهان حسين برفقة شقيقتها |شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة ميريهان حسين ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن أثارت جدلاكبيرابعد ظهورها فى اخر صور لها قامت بنشرها على البحر.

 

تتميز ميريهان حسين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وشاركت ميريهان حسين الجمهور عبر خاصية الستور على انستجرام بصورة جديدة لها برفقه شقيقتها احتفالا بعيد ميلادها.

 

ولفتت ميريهان حسين الأنظار بخلخال والتاتو، كما نسقت مع إطلالتها ببعض الإكسسوارات التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.
 

ومن الصور التى اثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية صور ميريهان حسين مع الموزع الموسيقي إسلام شيبسي، الذيانتهى من تنفيذ أحدث أغانيها ضمن فيلمها الجديد"أتنين للإيجار".

وظهرت ميريهان فى الصور مع إسلام شيبسي وهي تجلس بجواره وشبه تحتنضه ما جعل البعض يظن فى وجودارتباط عاطفى بينهما وهو ما ننفيه جملة وتفصيلا خلال هذا التقرير.


 

وظهرت ميريهان حسين مع إسلام شيبسي للإعلان عن أغنيتها الجديدة، من خلال صفحة الموزع إسلام شيبسي والذيكتب على صفحته: الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميريهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب.

تفاصيل فيلم اتنين للإيجار

وتشارك الفنانة ميرهان حسين، خلال أحداث فيلم اتنين للإيجار بطولة إحدى حكايات الفيلم، وبطولة حكاية تشاركها معالنجم بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، والفيلم إنتاج الفنانة إسعاديونس، ويعتبر هذا العمل هو عودة لـ الفنانة إسعاد يونس مرة أخرى لتجربة الإنتاج بعد توقفها فترة طويلة.

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