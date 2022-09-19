صور المايوه جابتلي فرص جواز.. ميريهان حسين ترد على منتقدي نشر إطلالاتها الجريئة

إطلالة ميريهان حسين.. أطلقت الفنانة ميريهان حسين، خلال لقاء مصور مع برنامج «أراب وود»، عدة تصريحات جريئة، شغلت بال متابعيها، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي :

بحب الصيف

إطلالة ميريهان حسين.. كشف الفنانة ميريهان حسين، عن أي فصل تفضل، مؤكدة أنها من محبي فصل الصيف لكونه فرصة للخروج للتنزه والذهاب للبحر.

إطلالة ميريهان حسين.. وقالت الفنانة ميريهان حسين، إنه :"أنا بحب الصيف أوي، وبحب البحر أوي، وبحب أتصور، وبحب استمتع بوقتي وأشارك الناس اللي بيحبوني معايا".

عروض زواج



إطلالة ميريهان حسين.. وخلال التصريحات فجرت الفنانة ميريهان حسين، مفاجأة عن تلقيها عروض زواج من كثيرين بسبب صورها والتي تنشرها على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

إطلالة ميريهان حسين.. وأضافت ميريهان حسين، أن ، الصور اللي بنزلها من البحر جبتلي عروض جواز كتير أوي، وبكون سعيدة جدا عندما أشارك الأوقات مع أصدقائي والجمهور من خلال موقع انستجرام، وأحب أوقات الصيف كثيرا، وأوقات التى اتواجد فيه في البحر".

إطلالة ميريهان حسين.. وأضافت ميرهان، أنها تحب أيضًا أن تشارك محبيها بصورها على البحر بالمايوه، والتي قالت عنها: “الصور دي جابتلي عروض جواز كتير أوي”.

إطلالة ميريهان حسين.. الاطلالات الجريئة عنوان الفنانة ميريهان حسين، خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع حلول فصل الصيف، حيث إن تحرص ميريهان حسين، على مشاركة صورها الصيفية وبالاخص التي يتم تصويرها على شاطيء البحر.