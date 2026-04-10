الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مساعد وزير الخارجية السابق: ما يحدث في لبنان جريمة حرب وخارج عن القانون الدولي

هاني حسين

قال السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إنّ التصعيد الإسرائيلي في لبنان يعكس وجود خطة تستهدف السيطرة على جنوب البلاد حتى نهر الليطاني ونهر الزهراني، مشيرًا إلى أن هذه المساحة تمثل نحو 14% من الأراضي اللبنانية، وأن هذه التحركات تأتي في إطار سعي إسرائيل إلى تأمين مستعمرات الجليل، وفق تقديره.

وأضافت في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العمليات تترافق مع إصدار أوامر تهجير لأكثر من مليون شخص، وهو ما يعادل نحو 14% من سكان لبنان، فضلًا عن تأثيرها على قطاع اقتصادي حيوي يُقدّر بنحو 8 مليارات دولار من حجم الاقتصاد الزراعي اللبناني. واعتبر أن ما يجري يمثل عملاً غير مبرر وخارجًا عن نطاق القانون الدولي.

وأشار إلى أن استهداف القرى في جنوب لبنان، إلى جانب مناطق مثل صيدا وبيروت الإدارية، يندرج ضمن ما وصفه بجريمة حرب، مؤكدًا أن هذه العمليات تهدف بشكل ممنهج إلى القضاء على قدرات حزب الله.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في أكثر من مناسبة أن إنهاء الحرب مرهون بالقضاء الكامل على القدرات العسكرية والسياسية للحزب.

وشدد مشرفة على أن هذه التحركات تسعى أيضًا إلى تحقيق أهداف داخلية، من خلال تقديم صورة للرأي العام الإسرائيلي تفيد بتحقيق الأمن الكامل لسكان شمال إسرائيل ومستعمرات الجليل، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف تمثل أحد دوافع استمرار التصعيد في المنطقة.

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

