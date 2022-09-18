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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد التاتوه والفستان الجريء.. 5 صور وضعت ميريهان حسين في مأزق| شاهد

ميريهان حسين
ميريهان حسين

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

 

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وتألقت ميريهان حسين، بفستان مكشوف وجريء من الستان باللون الابيض، ومنقوش بنقشات مميزة وملونه تكشف جمالها .

أما من الناحية الجمالية،  أعتمدت ميريهان حسين في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي،  ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ميريهان حسين، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل الذي يكشف جمالها .

كما اختارت أيضا ميريهان حسين، مجموعة من الاكسسوارات الذهبية والفضية التي تبرز جمالها

ويذكر أن الفنانة ميريهان حسين، تحرص على نشر جميع صورها الجديدة والمختلفة، كما تقدم العديد من التصريحات التي تثير الجدل حولها  

وإليكم صور ميريهان حسين 

 

 

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