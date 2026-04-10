الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميًا.. سعر البنزين اليوم الجمعة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

عبد العزيز جمال

يزيد البحث من قبل الكثيرين عن سعر البنزين اليوم الجمعة في مصر فهو يتصدر اهتمامات المواطنين، خاصة مع هبوط سعر النفط عالميا إلى ما دون الـ100 دولار بعد أن لامس سعر برميل برنت نحو 120 دولارا قبل الإعلان عن الهدنة بين أمريكا وإيران.

وفي سياق آخر سادت حالة الجدل الأيام الأخيرة بشأن تحريك الأسعار، وهو ما نفته وزارة البترول، مؤكدة أن أسعار الوقود لم تشهد أي تغييرات جديدة، وأن العمل مستمر بالتسعيرة الرسمية المطبقة منذ آخر زيادة تم إقرارها خلال شهر مارس 2026.

أسعار البنزين والسولار اليوم

جاءت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين على مستوى الجمهورية كالتالي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر

وتطبق هذه الأسعار في جميع محطات الوقود دون استثناء، وسط متابعة رقابية مكثفة لضمان الالتزام بالتسعيرة ومنع أي تلاعب.

أسعار البوتاجاز وغاز السيارات

إلى جانب أسعار البنزين، يبحث المواطنون أيضًا عن أسعار المنتجات البترولية الأخرى، والتي جاءت على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب
 

نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين

لماذا استقرت الأسعار؟

يأتي هذا الاستقرار بعد تطبيق زيادة رسمية خلال مارس الماضي، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجيًا، بما يواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط.

وتعتمد مصر في تحديد أسعار الوقود على آلية التسعير التلقائي، التي تُدار من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تقوم بمراجعة الأسعار بشكل دوري كل 3 أشهر.

العوامل المؤثرة في تسعير البنزين

ترتبط أسعار البنزين بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • أسعار النفط العالمية
  • سعر صرف الجنيه أمام الدولار
  • تكاليف النقل والإنتاج

وتؤدي أي تغيرات في هذه العوامل إلى احتمالية تحريك الأسعار خلال المراجعات الدورية.

الحكومة ترد على شائعات زيادة البنزين

خلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، إلا أن وزارة البترول نفت هذه الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.

تمثل أسعار الوقود أحد أهم العوامل المؤثرة على الحياة اليومية، حيث تنعكس بشكل مباشر على:

  • أسعار المواصلات
  • تكلفة السلع الغذائية
  • أسعار الخدمات
  • تكاليف الإنتاج
     
نصائح مهمة للمواطنين

في ظل استقرار الأسعار الحالي، ينصح خبراء الاقتصاد بترشيد استهلاك الوقود، من خلال:

  • تقليل استخدام السيارة في الرحلات القصيرة
  • الصيانة الدورية للسيارات
  • القيادة بسرعات معتدلة لتقليل الاستهلاك
  • الاعتماد على وسائل النقل الجماعي عند الإمكان

أسعار البنزين اليوم في مصر مستقرة دون أي زيادات جديدة، وتستمر الحكومة في متابعة الأسواق وضبط الأسعار وفق آلية التسعير التلقائي، مع التأكيد على أن أي قرارات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسميًا فقط.


 

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
طريقة أم علي بالجلاش
