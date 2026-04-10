الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

أعلن الحرس الوطني الكويتي، تعرض أحد مواقعه لاستهداف بطائرات مسيرة معادية ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث باسم الحرس الوطني العميد دكتور جدعان فاضل في تصريح صحفي إن الجهات المختصة في الحرس الوطني باشرت فورا اتخاذ الإجراءات الأمنية والميدانية اللازمة للتعامل مع الحادث.

وأكد العميد فاضل جاهزية قوات الحرس الوطني واستمرارها في تنفيذ مهامها بكل كفاءة واقتدار ضمن منظومة متكاملة لحماية المنشآت الحيوية في البلاد.

وأوضح أن قوات الحرس الوطني بالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

ودعا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة تجنبا لإثارة القلق بين أفراد المجتمع.