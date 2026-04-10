مفوضية حقوق الإنسان: الغارات عزلت جنوب لبنان وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية

قال ثمين الخيطان المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنّ الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية بدأت بالفعل تؤثر بشكل مباشر على الحقوق الأساسية للسكان، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات ظهرت منذ المراحل الأولى من هذا التصعيد.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تأثير هذه الضربات لا يقتصر على الخسائر المادية، بل يمتد ليشمل تقويض مقومات الحياة الأساسية للمواطنين.

وأشار الخيطان إلى أن الغارات أدت إلى تدمير معظم الجسور التي تربط جنوب لبنان عبر نهر الليطاني بباقي مناطق البلاد، ما يعني عزل السكان الذين بقوا في منازلهم في الجنوب بشكل شبه كامل.

وتابع أن هذا الوضع يعرقل بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى تلك المناطق، في ظل صعوبات متزايدة تواجه فرق الإغاثة.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية تزداد تعقيدًا مع نزوح أعداد كبيرة من سكان جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت إلى مناطق أخرى، حيث يعانون من الاكتظاظ في الملاجئ والمستشفيات.

ولفت إلى وجود تهديدات خطيرة وانقطاعات في الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والغذاء والرعاية الصحية، إلى جانب تقييد حرية التنقل وتأثر العملية التعليمية للأطفال، مؤكدًا أن الوضع الراهن يمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس تمس حقوق آلاف اللبنانيين.