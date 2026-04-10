قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: اتصالات مصرية للتدخل العاجل لإنهاء العدوان الاسرائيلي على لبنان
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر الدولار يستقر في السوق الرسمية
مفوضية حقوق الإنسان: الغارات عزلت جنوب لبنان وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية
رسميًا.. سعر البنزين اليوم الجمعة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط
ستارمر يهاجم ترامب وبوتين: قراراتهما تؤثر على اقتصاد بريطانيا وفواتير المواطنين
لتقليل استهلاك الكهرباء.. 6 نصائح عند شراء مبرد المياه
ترامب يضغط على نتنياهو لخفض التصعيد في لبنان خشية انهيار الهدنة مع إيران
بوليتيكو: فنزويلا خططت لشراء صواريخ إيرانية قادرة على ضرب أمريكا
الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا
دون تغيير..سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة
مساعد وزير الخارجية السابق: ما يحدث في لبنان جريمة حرب وخارج عن القانون الدولي
الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفوضية حقوق الإنسان: الغارات عزلت جنوب لبنان وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية

لبنان
لبنان
هاني حسين

قال ثمين الخيطان المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنّ الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية بدأت بالفعل تؤثر بشكل مباشر على الحقوق الأساسية للسكان، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات ظهرت منذ المراحل الأولى من هذا التصعيد.

وأضاف في مداخلة  عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تأثير هذه الضربات لا يقتصر على الخسائر المادية، بل يمتد ليشمل تقويض مقومات الحياة الأساسية للمواطنين.

وأشار الخيطان إلى أن الغارات أدت إلى تدمير معظم الجسور التي تربط جنوب لبنان عبر نهر الليطاني بباقي مناطق البلاد، ما يعني عزل السكان الذين بقوا في منازلهم في الجنوب بشكل شبه كامل.

وتابع أن هذا الوضع يعرقل بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى تلك المناطق، في ظل صعوبات متزايدة تواجه فرق الإغاثة.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية تزداد تعقيدًا مع نزوح أعداد كبيرة من سكان جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت إلى مناطق أخرى، حيث يعانون من الاكتظاظ في الملاجئ والمستشفيات.

ولفت إلى وجود تهديدات خطيرة وانقطاعات في الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والغذاء والرعاية الصحية، إلى جانب تقييد حرية التنقل وتأثر العملية التعليمية للأطفال، مؤكدًا أن الوضع الراهن يمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس تمس حقوق آلاف اللبنانيين.

لبنان اخبار التوك شو جنوب لبنان الاحتلال الأمم المتحدة

