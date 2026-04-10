قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: اتصالات مصرية للتدخل العاجل لإنهاء العدوان الاسرائيلي على لبنان
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر الدولار يستقر في السوق الرسمية
مفوضية حقوق الإنسان: الغارات عزلت جنوب لبنان وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية
رسميًا.. سعر البنزين اليوم الجمعة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط
ستارمر يهاجم ترامب وبوتين: قراراتهما تؤثر على اقتصاد بريطانيا وفواتير المواطنين
لتقليل استهلاك الكهرباء.. 6 نصائح عند شراء مبرد المياه
ترامب يضغط على نتنياهو لخفض التصعيد في لبنان خشية انهيار الهدنة مع إيران
بوليتيكو: فنزويلا خططت لشراء صواريخ إيرانية قادرة على ضرب أمريكا
الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا
دون تغيير..سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة
مساعد وزير الخارجية السابق: ما يحدث في لبنان جريمة حرب وخارج عن القانون الدولي
الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية: اتصالات مصرية للتدخل العاجل لإنهاء العدوان الاسرائيلي على لبنان

جانب من اللقاء
فرناس حفظي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مشاورات مع د. فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة في بغداد، وذلك لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل خفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار الإقليمي بعد التوصل لاتفاق بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين.

أعرب الوزير عبد العاطي عن الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والعراق، مؤكدًا الحرص على مواصلة تطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر التطورات الإقليمية، خاصة بعد الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار لاسبوعين، حيث اكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على هذه الخطوة الهامة لدفع جهود التهدئة وخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي والمفاوضات، بما يسهم في احتواء الموقف الخطير بالمنطقة. واستعرض الوزير فى هذا السياق الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر على مدار الفترة الماضية لخفض التصعيد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين وفى مقدمتهم باكستان.

وجدد وزير الخارجية إدانة مصر لكافة الهجمات غير المبررة التي استهدفت دول الخليج العربية والعراق والأردن الشقيقة، مجددًا التضامن الكامل مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها وسيادتها واستقرارها، ورفض أي مساس بوحدة وسلامة أراضيها. كما اكد أهمية الأخذ بعين الاعتبار الشواغل والمتطلبات الامنية للدول العربية خلال المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

كما أوضح الوزير أهمية انتهاج سياسة حسن الجوار واحترام السيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية فيما بين الدول العربية الشقيقة بما في ذلك العلاقات بين العراق الشقيق والدول الخليجية الشقيقة المجاورة وحل اية مشاكل بالطرق السلمية في إطار العلاقات الأخوية.

وفى ذات السايق، حذر الوزير عبد العاطي من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذى يقوض من الجهود الإقليمية والدولية، مشيرا إلى الاتصالات التي تجريها مصر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحثهم على التدخل العاجل لإنهاء العدوان الاسرائيلى الغاشم ولتثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف الجهود لخفض التصعيد واحتواء الموقف، حيث  أكد الوزيران أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة من الانزلاق نحو مزيد من عدم الاستقرار والفوضى.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الاستقرار الإقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء؟

بعد قرار تعطيل البنوك.. هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل؟

إبستين وترامب وبينهما ميلانيا

تصريحات حاسمة.. ميلانيا ترامب تكسر الصمت بشأن علاقتها بـ إبستين

تطبيق التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من تباين درجات الحرارة

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

ترشيحاتنا

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

سجق

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في المنزل.. وصفة سهلة بطعم شرقي مميز

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

بالصور

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش

فيديو

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد