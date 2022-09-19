سياسي سعودي: جماعات المثلية تخطف الأطفال عقليا وتمارس الديكتاتورية على أوروبا

أكد الكاتب السعودي عبد الله بن بجاد العتيبي، المتخصص في الشئون الثقافية والسياسية، أن مروجي ظاهرة الشذوذ الجنسي يمثلون كل أنواع الضغوط ويعلمون الأطفال مبادئ الشذوذ في امريكا ووصل هذا إلى التعليم، مشيرا إلى أن تعليم الاطفال هذه المبادئ ديكتاتورية.

وأضاف الكاتب العتيبي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن جماعات المثلية الجنسية تخطف الأطفال عقليا لعدم قدرتهم على المواجهة، مؤكدا أن ظاهرة الشذوذ الجنسي تمارس الديكتاتورية على المجتمعات الاوروبية والعربية.

واستكمل: "القوانين تفرض في الولايات المتحدة على العوائل الاختيار في التحول الجنسي وبعض الولايات الامريكية تفرض بالقانون تواجد الجماعات المثلية"، لافتا إلى أن جماعات المثلية الجنسية أقلية حديثة على المجتمعات.