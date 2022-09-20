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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريحها للبنات: متحتكوش بالولاد.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب المثيرة الجدل

سمية الخشاب
سمية الخشاب

بعد لو مش عارف تنام ابعتلى جاءت الفنانة سمية الخشاب من جديد لتثير الجدل وتتصدر التريند من جديد بنصائحها التي قدمتها مع بدية العام الدراسي الجديد للشباب والبنات وقد جهت الفنانة سمية الخشاب، نصائحها للطلاب وخاصة البنات عبر حسابها على تويتر:قائلة  "معدش فيه أونلاين فننام بدري، منتحوجش للي بيبقوا قاعدين قدام محتلين الديسك اللي فالأول عشان معظمهم بيبقى نفسية، نحاول  منبقاش اجتماعيين احنا مش رايحين نادي خلصوا المحاضرة وأجروا على البيت، متحتكوش بولاد الدفعة خالص

ولم تثر الفنانة سمية الخشاب الجدل بتصريحاتها فقط خلال الفترة الماضية بل كان لها العديد من الإطلالات التي أثارت الجدل لتتصدر مواقع البحث وتصبح على تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة وكان أبرزها إطلالتها بالروب الأحمر 

 

وقد أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل أيضا بإطلالة لم تختلف كثير عن إطلالاتها السابقة فقد جاءت بروب أبيض استحمام باهظ الثمن باللون الأبيض بإطلالة أبهرت متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي .

 

من أجرأ الإطلالات للفنانة سمية الخشاب وأكثرها جاذبية إطلالتها بهوت شورت أسود قصير أثناء عطلاتها الأخيرة بالإمارات 

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سمية الخشاب 
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