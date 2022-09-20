لا تضعيها في اللانش بوكس.. أسوأ أطعمة تدمر صحة طفلك





مع دخول المدارس تحتاج أغلب الأمهات إلى معرفة نوعية الأطعمة المفيدة لصحة أطفالها والبعض الآخر يجهل هذه الأطعمة ويستسهل الأطعمة الجاهزة.





لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الأطعمة المضرة الاطفال وهى..









العصائر الجاهزة:

قد تجدين أنّها الحل الأسرع لمنح الطفل شراباً منعشاً، ولكن ستجدين أنّ عصائر الفواكه الجاهزة تحتوي على الكثير من المواد المصنّعةالمضرّة وعلى نسبة عالية من السكر الصناعي.





لذا من أفضل الطرق استبدالها بالعصائر الطبيعية التي يمكنك حفظها في الثلاجة لأيّام معدودة، وتقديمها لطفلك ليشربها بين الوجبات الغذائية.





رقائق البطاطس المقرمشة:

جميعنا نعلم أنّ تلك الرقائق مقلية وفيها الكثير من الملح والنكهات المصنّعة، من هنا تصبّ في قائمة الأطعمة الأسوأ التي يتناولها الطفل والتي ستضرّ بصحته وقد تسبّب له السمنة نتيجة السعرات الحرارية والدهون فيها.





المشروبات الغازية:

حتى لو تمّ مزجها بالقليل من الماء، تبقى المشروبات الغازية على أنواعها ممنوعة على الأطفال، فعدا عن أنّها تحتوي على الكثير من الموادالمصنّعة، فهي ستضر بصحته وبالأخص ستُسبب الأضرار للمعدة مع كمية الأسيد الموجود في تلك المشروبات.





النقانق الجاهزة:

انّ النقانق من الأطعمة التي نجدها في قائمة الوجبات السريعة، وبالرغم أنّ الأطفال يجدونها لذيذة الّا أنّها مضرّة ومن الأفضل الابتعاد عنها وعن اللحوم الجاهزة.