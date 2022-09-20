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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوسائل بديلة.. شاهد سيدة يابانية تتخلى عن الكهرباء التقليدية طيلة 10 سنوات

سيدة يابانية لم تدفع
سيدة يابانية لم تدفع فاتورة كهرباء ل10 سنوات

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، بطريقة سهلة.. سيدة يابانية "لم تدفع فاتورة كهرباء" منذ 10 سنوات.

ووفقا للتقرير، هناك سيدة يابانية لم تدفع فاتورة كهرباء واحدة طيلة 10 سنوات، بعد أن قررت اللجوء إلى طرق بديلة لتوليد الطاقة فى منزلها، منها ألواح الطاقة الشمسية ودراجات توليد الطاقة الكهربائية.

وتقوم السيدة بطهي بعض أنواع الطعام على الشموع، أو تركها تحت أشعة الشمس لساعات، وعمر تلك السيدة 62 عاما واعتمدت على أسلوب الحياة هذا منذ الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد عام 2011، واستغنت بشكل تام عن بعض المستلزمات المنزلية مثل: التلفاز ومكيف الهواء، فيما تعتبر فوجي نظامها مستداما وممتعا.

كهرباء سيدة يابانية الكهرباء لطاقة الكهربائية المستلزمات المنزلية

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