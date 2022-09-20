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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة لمراجعة الوصلات الكهربائية بدور العبادة بالقاهرة بعد حريق أبو سيفين

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرارية في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة بصفة دورية ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على أرواح المواطنين.

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المنشآت العامة ودور العبادة

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت العامة ودور العبادة لمراجعة الوصلات الكهربائية ، والتأكد من توافر وسائل الحماية المدنية.

جاء ذلك بعد الحريق الأخير في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة والذي خلف 41 وفاة وعشرات المصابين.

في سياق أخر أكد محافظ القاهرة أنه تم استرداد مليون و٧٠٠ ألف م٢ فى المرحلة الأولى للموجة ٢٠ لازالة التعديات عن أملاك الدولة لتحتل العاصمة الصدارة بين المحافظات فى استرداد أراضى البناء أملاك الدولة ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الأراضي التي تم استردادها،  وطرح رؤية واضحة لاستغلالها حتى لا يتم التعدي عليها مرة أخرى .

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