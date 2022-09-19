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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة : سداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين

صدى البلد

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أول مجلس تنفيذى بالعاصمة يشارك فيه أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع تقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  بالتهنئة لمواطني العاصمة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، وقرب حلول المولد النبوي الشريف.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية  التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى.

مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية. 

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وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي توزيع ٣٠٠٠ حقيبة مدرسية ضمن 200 ألف حقيبة سيتم توزيعها بكافة أحياء ومناطق القاهرة على الأسر الأولى بالرعاية ، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتوسع فى منافذ بيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .


وطالب محافظ القاهرة  بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة  والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ  والمدرسين .


وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس ، والإنتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات مع التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسى والمقاعد .

التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم محافظ القاهرة مجلسي النواب والشيوخ العام الدراسي الجديد اللواء خالد عبد العال

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