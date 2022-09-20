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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة وأول حملة طبية لمعهد الأورام اليوم

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يفتتح محافظ القاهرة خالد عبدالعال، اليوم الثلاثاء، معرض الأسر المنتجة الذي تقيمه مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

كما سيتم جانب توزيع الحقائب المدرسية على عدد من طلبة وطالبات المدارس من الأسر الأولى بالرعاية بجمعية المبرة الاجتماعية بحي الخليفة.

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يعقب ذلك افتتاح محافظ القاهرة أول حملة طبية يقيمها المعهد القومي للأورام للتوعية والكشف المبكر عن أورام الرئة بروضة السيدة زينب، أمام مستشفى أطفال مصر.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي توزيع ٣٠٠٠ حقيبة مدرسية ضمن 200 ألف حقيبة سيتم توزيعها بكافة أحياء ومناطق القاهرة على الأسر الأولى بالرعاية ، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتوسع فى منافذ بيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة  بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة  والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ  والمدرسين .


وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس ، والإنتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات مع التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسى والمقاعد .

القاهرة مديرية التضامن معرض الأسر المنتجة طلبة وطالبات المدارس الأسر الاولى بالرعاية حقيبة مدرسية

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