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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو لجنة العفو الرئاسي: من يدعي وجود 60 ألف معتقل يرسل لنا الأسماء

محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز

نفي النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، ادعاءات بعض المنظمات الدولية بوجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح وغير حقيقي».

وأوضح عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، إنه حريص على نفي تلك الادعاءات في مختلف الأماكن، مؤكدًا عرض وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للحقائق بالملف، خلال زيارة للبرلمان الأوروبي.

وأضاف عبد العزيز: «نتمنى لو حد عنده 60 ألفًا، يرسل لنا 60 ألف اسم، هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق، لا توجد منظمة حقوقية في العالم ادعت هذا الرقم ونشرت الأسماء، وقلنا في الإعلام الدولي نرجو أي شخص لديه هذا الرقم إعلان الأسماء».


وطمأن عبد العزيز، أسر المسجونين باستمرار اللجنة في عملها ولا تلتفت لمن يحاول تعطيل عملها بتلك الأكاذيب، معقبًا: «طوال الوقت الجماعات الإرهابية في العالم تحاول أن تعيق منهج الجمهورية الجديدة في الحوار الوطني والمرحلة الجديدة التي نبدأها، بالتشكيك في الإجراءات التي تتم، ولذلك مستمرون في عملنا وهو ما يشغلنا في الفترة المقبلة».

 

 

لجنة العفو الرئاسي: التنسيق مع كافة الجهات للإفراج عن دفعات جديدة

 

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يتوجه بالشكر للرئيس السيسي على جهودة الكبيرة التي يقدمها للجنة العفو الرئاسي، وأيضا النائب العام على تصديقه على تلك القرارات.


وأضاف طارق الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن لجنة العفو الرئاسي نسقت مع الجهات المعنية بالدولة، وجاري الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع طارق الخولي، أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة.


وأردف طارق الخولي: "اتخذنا عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية لدعم المفرج عنهم، وسنتعامل مع كل حالة على حدى وفق معطياتها وندرس التحديات التي تشمل الجميع وسنتواصل مع جميع الجهات لتسهيل عملية عودة المفرج عنهم لعملهم أو جامعتهم"، مؤكدا أنهم قد يلجأوا لتشريعات تخص المفرج عنهم لتسهيل احتياجاتهم.

 

طارق الخولى لجنة العفو الرئاسي حقوق الإنسان حضرة المواطن

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