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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023 ..صور

كيا سورينتو PHEV
كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023

كشفت شركة كيا عن سعر سيارة كيا سورينتو الهجينة موديل 2023 ،ويتزامن عرض السعر الجديد مع قيام  الشركة  بتجديد تشكيلة إصدارات سورينتو للتخلص من سيارة PHEV's SX ، والإبقاء فقط على  SX-P بريستسج والتي سيبدأ سعرها من 51185 دولار ، وتلك زيادة كبيرة عن سعر سيارة سورينتو السابقة  PHEV SX موديل 2022 ، والتي بدأت بسعر 46165 دولار ، بخلاف سورينتو SX كيا بريستيج  الهجينة  التي بدأ سعرها في العام الماضي باقل من  50،000 دولار .

 كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023

تأتي سيارة  كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023 بالعديد من وسائل الترفيه والراحة منها ، ستائر النافذة الخلفية القابلة للسحب ، وتقنية تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة على تتبع المسار ، ونظام تنبيه السائق ، والمساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي ، وشاشة رؤية محيطية ، ومقاعد أمامية مهواة ومدفأة ، وباب خلفي كهربائي ، ونظام صوتي فاخر من Bose مع 12 مكبر صوت ، وفتحة سقف بانوراما ، وشاشة عرض معلوماتية تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة.

 كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023

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تستمد سيارة كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023  قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي توربيني، ينتج قوة قدرها 261 حصان،  وعزم اقصي للدوران  350 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات. وتسمح مجموعة نقل الحركة المكهربة لكيا بالسفر لمسافة تصل إلى 32 كم/ساعة بشحنة واحدة ، وتحتاج سيارة كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023الي 3.5 ساعة لإعادة شحن البطارية.

 كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023

واستطاعت تشكيلة سيارات سورينتو 2023 خلق فجوة كبيرة بين إصدار الهجين العادي والإصدار الجديد  PHEV SX-P،  حيث بدأت أسعار سورينتو هايبرد SX من 37855 دولار  ، بينما يبدأ سعر سورينتو هايبرد SX-P من 43،685 دولار.

سيارة كيا سورينتو SX-P PHEV موديل تقنية الفيديو

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