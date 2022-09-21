سعر ومواصفات كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023 ..صور

كشفت شركة كيا عن سعر سيارة كيا سورينتو الهجينة موديل 2023 ،ويتزامن عرض السعر الجديد مع قيام الشركة بتجديد تشكيلة إصدارات سورينتو للتخلص من سيارة PHEV's SX ، والإبقاء فقط على SX-P بريستسج والتي سيبدأ سعرها من 51185 دولار ، وتلك زيادة كبيرة عن سعر سيارة سورينتو السابقة PHEV SX موديل 2022 ، والتي بدأت بسعر 46165 دولار ، بخلاف سورينتو SX كيا بريستيج الهجينة التي بدأ سعرها في العام الماضي باقل من 50،000 دولار .

كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023

تأتي سيارة كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023 بالعديد من وسائل الترفيه والراحة منها ، ستائر النافذة الخلفية القابلة للسحب ، وتقنية تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة على تتبع المسار ، ونظام تنبيه السائق ، والمساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي ، وشاشة رؤية محيطية ، ومقاعد أمامية مهواة ومدفأة ، وباب خلفي كهربائي ، ونظام صوتي فاخر من Bose مع 12 مكبر صوت ، وفتحة سقف بانوراما ، وشاشة عرض معلوماتية تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة.

كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023

تستمد سيارة كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي توربيني، ينتج قوة قدرها 261 حصان، وعزم اقصي للدوران 350 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات. وتسمح مجموعة نقل الحركة المكهربة لكيا بالسفر لمسافة تصل إلى 32 كم/ساعة بشحنة واحدة ، وتحتاج سيارة كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023الي 3.5 ساعة لإعادة شحن البطارية.

كيا سورينتو PHEV SX-P موديل 2023

واستطاعت تشكيلة سيارات سورينتو 2023 خلق فجوة كبيرة بين إصدار الهجين العادي والإصدار الجديد PHEV SX-P، حيث بدأت أسعار سورينتو هايبرد SX من 37855 دولار ، بينما يبدأ سعر سورينتو هايبرد SX-P من 43،685 دولار.