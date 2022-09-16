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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة أسعار كيا اكسيد 2022 .. اعرف التفاصيل

كيا اكسيد 2022
كيا اكسيد 2022

ارتفعت أسعار إصدارات شركة كيا المقدمة داخل السوق المحلي، ومنها النسخة الرياضية التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر "اكسيد" موديل 2022، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 40 و 50 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث أسعار السيارة كيا اكسيد 2022 في مصر 

كيا اكسيد 2022 

تأتي السيارة كيا اكسيد 2022 بجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 426 لترا، وبنسبة طول بلغت 4395 مم، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، و مكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية والستارية، وخاصية الثبات الالكتروني، ومثبت سرعة.

كيا اكسيد 2022 

وتعتمد السيارة كيا اكسيد 2022 على محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، ينتج قوة قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران 253 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 7 سرعات بتقنية الدفع الامامي، كما تعتمد على العديد من التجهيزات ومنها، زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية.

كيا اكسيد 2022 

وتشمل التجهيزات الداخلية للسيارة كيا اكسيد 2022  شاشة 8 بوصة تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء ثنائي، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح LED، بينما يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية.  

كيا اكسيد 2022 

الأسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد 2022 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى كيا اكسيد 2022 بسعر 539.900 جنيه.

الفئة الثانية كيا اكسيد 2022 بسعر 589.900 جنيه.

كيا اكسيد 2022 
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