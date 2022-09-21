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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء .. رحيل 7 لاعبين عن بيراميدز رسميًا

صدى البلد

شهدت الأيام الماضية، اشتعال الميركاتو الصيفي بين الأندية المصرية من أجل جلب صفقات سوبر وذلك بعد انتهاء الدوري المصري الممتاز.

وحرصت إدارة نادي بيراميدز علي إعادة هيكلة الفريق قبل انطلاق الدوري المصري والمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

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ويستعرض لكم صدى البلد أسماء الراحلين رسميًا عن نادي بيراميدز:

الراحلون عن بيراميدز

  • انتقال المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز إلي الاتحاد السكندري لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.
  • فعل الاتحاد السكندري بند شراء إبراهيم حسن جناح نادي بيراميدز بعد انتهاء إعارته.
  • أعلنت إدارة نادي بيراميدز رحيل أحمد أيمن منصور مدافع الفريق رسميًا بعد انتهاء عقده ليقترب من الزمالك أو طلائع الجيش.
  • إنتقل دونجا إلى نادي الزمالك لمدة 3 سنوات .
  • إنتقل أحمد توفيق إلى نادي البنك الأهلي .
  • إنتقل عمر جابر إلى نادي الزمالك .
  • إنتقل حسين السيد إلى نادي المصري البورسعيدى 

 

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