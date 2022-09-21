بالأسماء .. رحيل 7 لاعبين عن بيراميدز رسميًا

شهدت الأيام الماضية، اشتعال الميركاتو الصيفي بين الأندية المصرية من أجل جلب صفقات سوبر وذلك بعد انتهاء الدوري المصري الممتاز.

وحرصت إدارة نادي بيراميدز علي إعادة هيكلة الفريق قبل انطلاق الدوري المصري والمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم صدى البلد أسماء الراحلين رسميًا عن نادي بيراميدز:

الراحلون عن بيراميدز