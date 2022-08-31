أحمد توفيق ينضم لـ البنك الأهلي رسميا

أعلن أحمد توفيق، ‏لاعب وسط فريق بيراميدز، انتقاله رسميا إلى صفوف فريق البنك الأهلي، بداية من الموسم المقبل، بعد ما وقع اللاعب على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة الماضية. ‏

أحمد توفيق ينضم للبنك الأهلي

وانتقل أحمد توفيق إلى صفوف البنك الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، بعد نهاية عقده مع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن ‏تلقى العديد من العروض المحلية، ولكنه فضل الانتقال إلى صفوف نادي البنك الأهلي.

وكان نادي الزمالك من ضمن الأندية المهتمة بضم أحمد توفيق، ولكن المفاوضات مع اللاعب لم تكتمل في الفترة الماضية، ليوقع اللاعب رسميا على عقود انتقاله للبنك الأهلي.