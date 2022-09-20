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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار النادي الأهلي وأهم الأحداث اليوم 20-9-2022

صدى البلد

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي   الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية :-

تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي للنادي الأهلي
عقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، اجتماعًا مطولًا أمس بفرع مدينة نصر، في حضور كل من المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وأمين سر الجلسة.

تفاصيل مران الأهلي استعداداً لمواجهة بتروجت الودية
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة بتروجت الودية التي تقام مساء غد الأربعاء في أولى وديات الفريق خلال فترة ‏الإعداد للموسم الجديد، الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

إنبي يعلن رسميا انسحاب الأهلي من صفقة مصطفى شلبي .. تفاصيل
تحدث شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي عن صفقة انضمام مصطفى شلبي لصفوف الأهلي والعروض الأخرى للاعبي الفريق البترولي.

الأهلي يصدم أورلاندو وكايزر تشيفز بسبب بيرسي تاو.. تفاصيل
أكد تقرير صحفي، أن النادي الأهلي أحبط خطط أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز، للتعاقد مع بيرسي تاو، لاعب المارد الأحمر.

هدف الأهلي.. الترجي التونسي يعلن موعد عودة بن رمضان للملاعب
كشف نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن موعد عودة محمد بن رمضان، لاعب الفريق، إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة.

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل
اشتكى البرازيلي برونو سافيو مهاجم الأهلي من آلام عضلية، تسببت في غيابه عن تدريب الفريق الأحمر، استعدادا للموسم الجديد.

تعرف على الموقف النهائي لكهربا مع الأهلي
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن محمود كهربا جناح الفريق يتدرب بصورة طبيعية مع الفريق وتم قيده في القائمة المحلية.

 

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