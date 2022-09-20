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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

صدى البلد

اشتكى البرازيلي برونو سافيو مهاجم الأهلي من آلام عضلية، تسببت في غيابه عن تدريب الفريق الأحمر، استعدادا للموسم الجديد.

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حقيقة إيقاف برونو سافيو نجم الأهلي الجديد

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وغاب سافيو عن تدريب الأهلي مساء أمس الاثنين بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ليقرر الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية.

فحص طبي لـ سافيو لتحديد حجم اصابته 

ويخضع سافيو لفحص طبي خلال الساعات القادمة، من أجل تحديد حجم الإصابة وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغاء مران الفريق الأحمر الصباحى اليوم الثلاثاء وذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإرهاق أو الإصابة نظرا لارتباط الفريق يخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق بتروجيت غدا استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وأفادت مراسلة قناة النادي الأهلى أن كولر قرر خوض الفريق مران اليوم من فترة واحدة في الخامسة مساء وذلك خوفا من تعرض اللاعبين للارهاق أو الإصابة قبل مواجهه فريق بتروجيت الودية غدا.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه على فترتين يوميًّا بملعب التتش، بعد تطبيق نظام اليوم الكامل في فترة ‏الإعداد.‏

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مع نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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