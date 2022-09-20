عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق : كهربا ملوش بصمة وصفقة شادي حسين مضروبة

صدى البلد

أكد علاء إبراهيم، مهاجم الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر لم يتعاقد بعد مع الاحتياجات الفنية المطلوبة ودعم صفوفه وفقا للإمكانيات المتاحة.

txt

مرتضي منصور يهدد: أقسم بالله مستعد أسيب الزمالك وشوفوا اللي هيحصل

txt

سنة حاسمة.. شوبير يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن مصير بيرسي تاو

وقال إبراهيم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي كان عليه ضم مهاجم أفريقي مميز وجناح موهوب مثل إبراهيم عادل نجم بيراميدز.

كهربا غير مؤثر في الأهلي 

وأوضح أن محمود عبد المنعم (كهربا) جناح الأهلي لم يترك بصمة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وأكد أن شادي حسين المنضم حديثا من سيراميكا كليوباترا ليس مناسبا لقيادة الهجوم الأحمر، موضحا أن أحمد ياسر ريان كان أفضل بكثير بالنسبة للأهلي.

وأضاف: "محمد شريف عندما يكون في مستواه الفني، يكون مهاجما رائعا، ويجيد إنهاء الهجمات بشكل رائع، ولكن المستوى الفني والحالة الفنية للأهلي بشكل عام، أثرت سلبا على شريف"

باسم مرسي انتهى 

وانتقد إبراهيم صفقة انتقال باسم مرسي إلى الإسماعيلي مؤكدا أن باسم انتهى كرويا منذ الموسم الوحيد الذي قدمه مع الزمالك ببراعة في 2015.

وأضاف: "انتقال باسم مرسي للإسماعيلي حلاوة روح، ولا أتوقع تألقه في الفترة القادمة".

الأهلى كهربا مرتضى منصور الزمالك سيراميكا كليوباترا شادي حسين بيراميدز أحمد ياسر ريان محمد شريف بيرسي تاو ياسر ريان مهاجم الاهلى محمود عبد المنعم كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

داخل على ارتفاع تاريخي| سعر الدولار يقترب من أعلى مستوى في 20 عاما

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

الأهلي يضم 7 صفقات جديدة خلال ساعات ..تفاصيل

ترشيحاتنا

أبوك هيحرمك من الميراث.. زوج الأخت فشل في الوقيعة بين الابن ووالده فقتله

بعد 60 عاما.. قرار عاجل من شركة مياه غازية بشأن منتجاتها في روسيا

وزير التعليم: تطوير المناهج مستمر وسيصل 6 إبتدائي والمرحلة الإعدادية

حديث السوشيال ميديا بسبب محمد صلاح.. من هي سونيا جرجس ملكة جمال مصر؟|شاهد

بعد خروجه عن القضبان.. أوناش عملاقة لإعادة قطار دمنهور لمساره.. صور

كنت أتمنى تسكت.. شوبير يوجه رسالة لـ أحمد الشناوي بشأن أزمة الشارة في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ميس حمدان تستعرض رشاقتها في الجيم

مش أول مرة .. ملكة جمال  مصر تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة مع محمد صلاح

جميلة وجذابة.. شاهد صور هاجر أحمد قبل وبعد التجميل

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

فيديو

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ