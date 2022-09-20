نجم الأهلي السابق : كهربا ملوش بصمة وصفقة شادي حسين مضروبة

أكد علاء إبراهيم، مهاجم الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر لم يتعاقد بعد مع الاحتياجات الفنية المطلوبة ودعم صفوفه وفقا للإمكانيات المتاحة.

وقال إبراهيم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي كان عليه ضم مهاجم أفريقي مميز وجناح موهوب مثل إبراهيم عادل نجم بيراميدز.

كهربا غير مؤثر في الأهلي

وأوضح أن محمود عبد المنعم (كهربا) جناح الأهلي لم يترك بصمة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وأكد أن شادي حسين المنضم حديثا من سيراميكا كليوباترا ليس مناسبا لقيادة الهجوم الأحمر، موضحا أن أحمد ياسر ريان كان أفضل بكثير بالنسبة للأهلي.

وأضاف: "محمد شريف عندما يكون في مستواه الفني، يكون مهاجما رائعا، ويجيد إنهاء الهجمات بشكل رائع، ولكن المستوى الفني والحالة الفنية للأهلي بشكل عام، أثرت سلبا على شريف"

باسم مرسي انتهى

وانتقد إبراهيم صفقة انتقال باسم مرسي إلى الإسماعيلي مؤكدا أن باسم انتهى كرويا منذ الموسم الوحيد الذي قدمه مع الزمالك ببراعة في 2015.

وأضاف: "انتقال باسم مرسي للإسماعيلي حلاوة روح، ولا أتوقع تألقه في الفترة القادمة".