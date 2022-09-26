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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تدريب الطلاب بجامعة العريش على الصيد بالمياه الإقليمية وأعالي البحار

تدريب طلبة جامعة
تدريب طلبة جامعة العريش علي الصناعات

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش،  شمال سيناء،  أن كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش ،  تتضمن برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية ويعتبر أول برنامج فريد من نوعه فى مصر والشرق الأوسط حيث يشمل تدريب الطلاب علي الصيد بالمياه الإقليمية وأعالي البحار وأيضًا السلامة البحرية.

 

وتمنح الكلية  الطلاب بكالوريوس علوم الاستزراع المائي والمصايد البحرية فى البرامج الاتية: (برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحري، برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية، برنامج تصنيع المنتجات البحرية، برنامج ادارة الموارد السمكية)، ويتم اعداد الطلاب طبقـًا للوائح المنظمة البحرية الدولية "IMO"، ومنظمة العمل الدولية "ILO"، ومنظمة الأغذية والزراعـة "FAO" بما يـؤدى إلى إمكانية حصول الخريجين على جواز بحري بعد اجتيازه للدورات الحتمية المطلوبة.

 

وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية
وتتيح للطلاب الدراسة من خلال البرامج المميزة وهما (برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحري، برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية).

وأضاف أن  مجالات العمل بالنسبه لخريج كلية الاستزراع والمصايد البحرية  تتعدد  وذلك بالعمل كضابط مناوبة ملاحية ثالث على سفن الصيد.،• العمل كربان سفينة صيد وذلك بعد الحصول على الأهلية والدورات الحتمية.•و مراقب بيئي ومفتش بحري على سفن الصيد وسلامة البيئة وحمايتها من حوادث البحار.،•و العمل في مجال المحميات الطبيعية وإدارة الموانئ البحرية.،• العمل في مجالات البيئة البحرية (حمايتها من التلوث- الحياة البحرية المهددة بالانقراض – الأسماك الخطرة).

و في مجال تكنولوجيا الاستزراع البحري:
يمكن إنشاء وإدارة المزارع والمفرخات (الأسماك- الجمبري – الرخويات).•و العمل في مجال الاستزراع البحري (الأقفاص البحرية- الأعشاب البحرية والطحالب).•و العمل كذلك في مصانع الاعلاف السمكية.

المنتجات البحرية

 

اما في مجال تكنولوجيا تصنيع الأسماك:
• فيمكن للخريجين العمل في مصانع إعداد الأسماك والمنتجات البحرية للتسويق والتصدير.، والعمل في مصانع تدخين وتعليب وتجميد الأسماك وإعداد شرائح وفليه الأسماك.، والرقابة الصحية والسلامة الغذائية للمنتجات السمكية. الي جانب العديد من المجالات العامة  منها :

• الهيئة العامة للثروة السمكية.• المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. • المعمل المركزي للثروة السمكية. • المركز القومي للبحوث.• بنك التنمية والائتمان الزراعي.• هيئة الخدمات البيطرية. 
• الهيئة العامة للصادرات والواردات.• هيئة الأرصاد البحرية.
 

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العريش الصيد الإقليمية البحار طلاب

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