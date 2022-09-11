استخدمه أبناء سيناء في علاج لدغات الأفاعي.. معلومات لاتعرفها عن نبات قرن الغزال

نبات قرن الغزال من النباتات البرية التي تنمو في الجبال والأودية والسهول والغابات، وغالبا ما يتواجد بين الصخور، ويكثر وجوده في فلسطين، والأردن وسوريا ولبنان وتركيا، وكذلك مناطق شبه جزيرة سيناء، وهو يتواجد بكثرة في دول حوض البحر المتوسط.

وهو نوع من النبات ينمو في الطبيعة، ويقوم بلف الأرز بالأوراق ويشبه في ذلك ورق العنب، ويتم طبخه مع اللحم، ويتم استخدام أوراقه والدرنات الخاصة في الجذور ، وهناك الكثير من الأسماء لنبات قرن الغزال وهم نبات صريمة الدجاج أو ذنيبة الخروف،



ويتكون نبات قرن الغزال من العديد من المكونات المختلفة فهو يحتوي على الفيتامينات ومواد قابضة.، وهو نوع من أنواع الصبار له قيمة غذائية كبيرة، فهو يحتوي على الأحماض الأمينية ، و الأملاح المعدنية مثل المغنسيوم والكالسيوم، ما يجعله مفيد بشكل كبير على صحة الإنسان.

ولنبات قرن الغزال عدة فوائد عديدة ومتنوعة، فهو يقوم بعلاج العديد من الأمراض المختلفة والمتنوعة، حيث يستخدم النبات في علاج الأمساك ، فيعمل على القضاء على مشكلة الأمساك.، وقد استخدمه أبناء سيناء قديما في علاج حالات الإمساك عن طريق شرب مغلي منه يوميا وعلاج مكان للغات الافاعي ، عن طريق شرب مغلي النبات.

ويمكنة تناول أوراقة كونه مفيد جدا، أو من خلال تجفيف أوراقه وجذوره وتناوله مثل الشاي ويمكن وضع عليه العسل للتحلية، يفضل تناول كوبين منه يوميا.

واثبتت الدراسات أن نبات قرن الغزال له عديد من الاستخدامات المهمة فهو يساهم في علاج المشاكل الجنسية، يستخدم في علاج الضعف الجنسي، حيث يستخدم النبات كمنشط جنسي قوي ، ويمكن إستعمال أوراقه في الطبخ مثل ورق العنب.

علاج الاسهال

بالإضافة إلى أنه فعال جدا في علاج العديد من الأمراض فهو يقوم بعلاج الإسهال والسعال ، بالإضافة إلى أنه يقوم بدور فعال في علاج حالات الإمساك عن طريق شرب مغلي منه يوميا

ويعمل على علاج مشاكل الغدة الدرقية، ، كما يقوم أيضا بعلاج الروماتزم ، و يعمل النبات على علاج أعراض ما قبل الطمث ، ويستخدم أيضا كمسهل، فهو فعال جدا في عملية طرد الديدان ، يعالج النبات أمراض البروستاتا عن طريق استخدام الزيت المصنوع من ذلك النبات.

ويساعد نبات قرن الغزال على علاج القروح الهضمية، ويقضي النبات على مشكلة كثرة التبول، كما يساعد النبات في التخلص من امراض القلب، فهو علاج فعال في علاج السرطان بأنواعه المختلفة، و حل مشكلة تضخم الغدة الدرقية ، ويستخدم النبات أيضا في الزينة

