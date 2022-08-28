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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال تطوير طريق "العريش - القنطرة شرق" الدولي بشمال سيناء

أعمال تطوير ورفع
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في سيناء

بدأت أعمال التطوير بالطريق الدولي العريش القنطرة شرق ، في نطاق محافظة شمال سيناء،   بمشاركة عدد من الشركات السيناوية المتخصصة في مجال أعمال رصف الطرق  بدعم من وزارة النقل .. حيث تشمل أعمال التطوير ، زيادة عدد الحارات وتطوير المسارات الحالية للطريق وإرشادات للطريق لتقليل معدل الحوادث على الطريق.

ويتكون مشروع التطوير عدة مراحل، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الطريق تبدأ من الحدود الإدارية لــ" محافظة الإسماعيلية وصولًا إلى مدينة بئر العبد"، وأما المرحلة الثانية فستكون انطلاقًا من " مدينة بئر العبد وصولًا إلى مدينة العريش".

إنارة كشافات الكهرباء

وأكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تعمل علي رفع كفاءة الطريق الدولى : " العريش / القنطرة شرق " للحد من الحوادث بانارة كشافات الكهرباء على جانبيه وإزالة الرمال من على الطريق وإزالة أية عوائق ، وتزويده بلوحات إرشادية .. الى جانب تشغيل الطريق في الاتجاهين ، وفتح الوصلات المغلقة . 

وأشار إلى أنه تم تركيب لوحات الارشادية وتزويد الطريق بها ، وخاصة عند المنحنيات والتحويلات وإخطار السائقين بأماكن المنحنيات والتحويلات المرورية والتهدئة .. الى جانب وضع الارشادات المرورية على الطريق.

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العريش أعمال التطوير الطريق الدولى

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