المركز القومي للترجمة يقدم تخفيضات 40٪ بمناسبة اليوم العالمي له

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للترجمة و يقدم تخفيضات ٤٠٪؜ على جميع إصداراته تبدأ غدًا الاربعاء ٢٨ سبتمبر وتستمر حتى الخميس القادم الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٢.



يذكر أنه من أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة : "شهود على نهاية عصر" من تأليف شتيفان جوت وترجمة أيمن أشرف، "الأرض الحمراء:جغرافيا الآثار في صحراء مصر الشرقية" من تأليف ستيفين سايد بوثام ،مارتن هانس و هيندرايكي نوينزو من ترجمة عاطف معتمد ،ريهام أبو دنيا،محمد رزق و عزت ريان ومن سلسلة الشعر "تأملات في مواقف منصور الحلاج " من تأليف بيير جوريس و من ترجمة صفاء فتحي،"محنة الإرهاب :سلطات الدولة" من تأليف فرانسوا سان يونيه و من ترجمة يسرا عمر الفاروق،"رسالة الخلود" جاويد نامه"لمحمد إقبال و من ترجمة محمد السعيد جمال الدين'"فجر الثقافة البشرية" من تأليف ريتشارد ج.كلاين وبليك إدجار و من ترجمة عبده الريس،"المناظرة الكبرى" من تأليف يوفال ليفين و من ترجمة نشأت باخوم،"تاريخ الأدب العربي الحديث"من تحرير محمد مصطفى بدوي و من ترجمة عبد المقصود عبد الكريم،"تجاوز الوضعيةوالنسبوية :النظرية و المنهج والدليل" من تأليف لاري لودان و من ترجمة فاطمة إسماعيل و من مراجعة مصطفى لبيب،"الأنثروبولوجيا و العالم الشامل "من تأليف مارك أوجيه و من ترجمة رانيا الحسيني، "أحد رواد الدبلوماسية المصرية:فرج ميخائيل موسى بك1892-1947) من تأليف فرج موسى و من ترجمة دينا قابيل و منى عبد الله ومن سلسلة الإبداع القصصي رواية "اختفاء فتاة اسمها تشن جينفانغ"من تأليف شي إيفنغ ومن ترجمة ميرا أحمد "هندسة الخلايا الجذعية أساسيات وممارسات"من تحرير دافيد شافير،جوزيف برونزينو و دونالد بيترسون ومن ترجمة مختار الظواهري "التدريب على العلاقات الإنسانية :نظرية التدريب و تطبيقها على العزب و الأزواج و الأبناء" من تأليف يوسي ليفيس و إلين كوكس و من ترجمة منال زكريا "نحن ذوات إنسانية" من تأليف ألان تورين و من ترجمة صالح راشد "نور من الظلام :السيرة الذاتية لاّرثر فيرجسون ماكالان رائد التراكوما "من تأليف مايكل ماكالان و من ترجمة احمد زكي أحمد "عصر العلم :ماذا تعلم العلماء في القرن العشرين "من تأليف جيرارد بيل ومن ترجمة حسين ثابت

"المائة عام القادمة:استشراف القرن الحادي و العشرين"من تأليف جورج فريدمان و ترجمة عبد الحميد السعدي،"استفزازات فلسفية:الفلسفة للمدارس الثانوية" من تأليف ديفيد بيرش ومن ترجمة كرم عباس "الشواش:الفوضى في الطبيعة " من ترجمة فتح الله الشيخ و أحمد السماحي ،رواية "فيرا" من تأليف ألكسندر سنيجريوف ومن ترجمة محمد رياض غلوش ومن تقديم أنور

إبراهيم.



جدير بالذكر أن اليوم العالمي للترجمة والذي يوافق ٣٠ سبتمبر من كل عام يعد يومًا للاحتفال والإشادة بعمل المتخصصين في اللغة والذين يلعبون دورًا مهمًا في التقريب بين الدول وتسهيل الحوار والتفاهم والتعاون-بحسب نص الأمم المتحدة- حيث أن نقل العمل الأدبي أو العلمي أو الفني من لغة إلى أخرى هو أمر لا غنى عنه للحفاظ على الوضوح والمناخ الإيجابي والانتاجية في الخطاب العام الدولي والتواصل بين الأشخاص.