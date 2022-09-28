الطبعة الأولى.. بيع نسخة هاري بوتر بـ150 ألف إسترليني

من المتوقع أن تحقق الطبعة الأولى من رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»، ما يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (161775 دولاراً) عندما تُطرح للبيع في مزاد علني في نوفمبر المقبل في حدث يعتبر الأهم في عالم الفن هذا العام.



وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، بأنه من المقرر أن يباع الكتاب إلى جانب «عصا» تخص بطل أفلام «هاري بوتر»، النجم البريطاني دانيال رادكليف البالغ من العمر 33 عاماً، إذ تعود العصا إلى فيلم أُنتج في عام 2001، ويقدر ثمنها بنحو 30 ألف جنيه إسترليني. وفق «وكالة الأنباء الألمانية».



وتشكل القطعتان جزءاً من مزاد نظمته شركة «بروب ستور» لتذكارات السينما والتلفزيون، وسيتضمن كنوزاً تخص العديد من الأفلام السينمائية الرائجة.

كما ستُباع أكثر من 1500 قطعة في المزاد المقرر عقده خلال الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر المقبل، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 11 مليون جنيه إسترليني.

وسيُنظم المزاد الحي في بافتا 195 بيكاديللي بوسط لندن، وعبر الإنترنت أيضاً أو عبر الهاتف، لتقديم العطاءات العالمية.