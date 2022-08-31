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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هل غابت مؤلفة هاري بوتر عن لقاء أبطال الفيلم بسبب المثلية ؟

جي كي رولينج
جي كي رولينج

الغموض وحب عدم الظهور، صفتان تلازمان الكاتبة “جيه كي رولينج” الشهيرة بمؤلفة سلسلة هاري بوتر، وكان آخر مرة رفضت الظهور فيها خلال الاحتفال بمرور 20 عاما على عرض فيلم “هاري بوتر”.

غياب جي كي رولينج عن حفل ذكرى هاري بوتر

ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت جيه كيه رولينج إن غيابها عن هذا الحفل مقصودا إذ دُعيت للمشاركة في حفل الذكرى العشرين لـ "هاري بوتر: العودة إلى هوجورتس" في وقت سابق من هذا العام لكنها رفضت.

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وتابعت مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" على بودكاست "راديو شو" لجراهام نورتون: “لم يمنعني أحد من الحضور، لقد قررت للتو أنني لا أريد المشاركة”.

وأكدت أنهم طلبوا منها الحضور للمشاركة في هذا الحدث لكنها قررت أنها لا تريد المشاركة، متابعة: “لقد طُلب مني المشاركة في ذلك وقررت أنني لا أريد القيام بذلك.. اعتقدت أن الاهتمام بالسلسلة يتعلق بالأفلام أكثر من الكتب التي كتبتها”.

خلاف بين مؤلفة هاري بوتر وابطال الفيلم بسبب دعم المثلية

لكن غيابها عن الحفل أثار الجدل بأنه بسبب خلاف شخصي نشب عن رأيها المعادي للمتحولين جنسيا، إذ قال فريق تمثيل سلسلة هاري بوتر، ومن بينهم دانيال رادكليف وإيما واتسون وروبرت جرينت وإدي ريدماين الذين قالوا تصريحات لدعم مجتمع المتحولين جنسياً.

عند سؤالها عن اختلاف الآراء بينهم، قال أنها ليست على خلاف معهم وما زالت تتحدث معهم، متابعة: “نعم، ما زلت أحدثهم، لكني أفضل البعض دون البعض الآخر، لكن هذا أمر طبيعي نحن نفضل البعض عن الآخرين”.

هاري بوتر غموض احتفال الأفلام المثليين دعم المثليين دانيال رادكليف

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