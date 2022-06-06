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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيع نسخة من أول إصدار لرواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف في مزاد علني

هاري بوتر
هاري بوتر

تعرض نسخة من أول إصدار لرواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" في مزاد علني  تنظمة دار Christie's في الشهر الجاري في لندن، ومن المقرر أن يبلغ السعر الافتتاحي للكتاب خلال المزاد 250 ألف دولار، وهي موقعة من مؤلفة الكتاب جي كي رولينج.

بينما قال الممثل دانيال رادكليف إنه ليس مستعدا للعودة إلى تقديم أي جزء جديد من سلسلة أفلام هاري بوتر التي شهدت انطلاقته الفنية وحققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات طويلة. 

دانيال رادكليف يرفض تقديم جزء جديد من هاري بوتر

وأوضح دانيال رادكليف في تصريحات له، أنه وصل إلى نقطة يشعر فيها أنه تمكن من التخلص من مرحلة هاري بوتر، وهو سعيد بما حققه حتى الآن، والعودة إلى العالم السحري ستمثل تغييرا كبيرا في حياته. 

اجتمع دانيال رادكليف مؤخرا مع زملائه في سلسلة أفلام هاري بوتر، في حفلة لم الشمل بمناسبة مرور عشرين عاما على انطلاق أول أجزائه الذي عرض على منصة HBO MAX.

وفي مقابلة مع هوليوود ريبورتر، قال المخرج كريس كولومبوس إنه مهتم بالعودة إلى عالم هاري بوتر مرة أخرى، ووصف مشاهدة إيما واتسون ودانيال رادكليف وباقي الأبطال سويا سيكون بمثابة نعيم سينمائي بالنسبة له. 

وأكد دانيال رادكليف أنه على يرفض الفكرة تماما، لكنه ليس مهتما بها في الوقت الحالي، بعدما أشاد بزملائه الممثلين وكواليس العمل التي شهدت مراحل نضجه الفني والشخصي. 

 

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