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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإعادة المرافعة..

تأجيل نظر الحكم على مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان لـ 26 أكتوبر

مبروك عطية
مبروك عطية

قرّرت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم ، تأجيل  الحكم  علي  الدكتور مبروك عطية بتهمة ازدراء الدين المسيحي والإسلامي  لجلسة 26 أكتوبر بإعادة مرافعة .

سخر من المسيح.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة في قضية ازدراء الأديان

ازدراء الأديان.. نهاية فتاوى مبروك عطية أمام المحاكم

وجاء في نص البلاغ: ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية مبروك عطية يسخر فيه من السيد المسيح عليه السلام، وأنكر اسم المسيح ولقبه، وتداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وهذه التصريحات تشكل جريمة ازدراء الأديان وتهديدا للوحدة الوطنية، وتقويد السلام الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 98، ومن قانون العقوبات، قاصدًا وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي لأن الديانتين قد اجتمعتا على تكريم السيد المسيح ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة ومن هنا توفر القصد الجنائي، أولًا لا يقبل أحد أن يكون هناك دعابة أو هزار في الأديان أو حتى ذلة لسان فكم من الناس قدّموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأى في تجديد الخطاب الديني.

 

مبروك عطية الدكتور مبروك عطية تهمة ازدراء الدين المسيحي الدين المسيحي اخبار الحوادث

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