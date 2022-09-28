إلهام شاهين بإطلالة هيفاء وياسمين صبري.. من الأجمل بالتايجر | شاهد

نشرت الفنانة الهام شاهين، صورا لها من فعاليات “مهرجان الأمل” السينمائي الدولي المقام فى إيطاليا، وذلك من خلالحسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.





وظهرت الفنانة الهام شاهين، بفستان مثير للجدل مرتدية فستان باللون التايجر القصير وهو ما دفع رواد السوشيال ميدياالى تداول صورتها و صور الفنانة ميريهان حسين و هيفاء وهبى وياسمين صبرى مرتدين نفس نقشة الفستان.





فستان الهام شاهين..





كاش مايوه ميريهان حسين..





وظهرت ميريهان حسين باطلالة مثيرة للجدل مرتدية مايوه باللون البنى و كاش مايوه تايجر وهو ما جعل اطلالتها جريئة.

ميريهان حسين

ميريهان حسين

ميريهان حسين

ياسمين صبرى..

تالقت الفنانة ياسمين صبرى ، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل مرتدية فستان تايجر ستان.

ياسمين صبرى

ياسمين صبرى



هيفاء وهبي..

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل مرتدية فستان باللون التايجر المجسم الذى كشف عن قوائمها الرشيق والمتناسق.

هيفاء وهبي