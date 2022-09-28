عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إلهام شاهين بإطلالة هيفاء وياسمين صبري.. من الأجمل بالتايجر | شاهد

الهام شاهين بالتايجر
الهام شاهين بالتايجر

نشرت الفنانة الهام شاهين، صورا لها من فعاليات “مهرجان الأمل” السينمائي الدولي المقام فى إيطاليا، وذلك من خلالحسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام. 


 

وظهرت الفنانة الهام شاهين، بفستان مثير للجدل مرتدية فستان باللون التايجر القصير وهو ما دفع رواد السوشيال ميدياالى تداول صورتها و صور الفنانة ميريهان حسين و هيفاء وهبى وياسمين صبرى مرتدين نفس نقشة الفستان.


 

فستان الهام شاهين..

Image.jpeg


 

Image_1.jpeg

كاش مايوه ميريهان حسين..


 

وظهرت ميريهان حسين باطلالة مثيرة للجدل مرتدية  مايوه باللون البنى و كاش مايوه تايجر وهو ما جعل اطلالتها جريئة.

ميريهان حسين 
ميريهان حسين 
ميريهان حسين 

ياسمين صبرى..

 

تالقت الفنانة ياسمين صبرى ، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل مرتدية فستان تايجر ستان.

ياسمين صبرى 
ياسمين صبرى 

 


هيفاء وهبي..

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل مرتدية فستان باللون التايجر المجسم الذى كشف عن قوائمها الرشيق والمتناسق.

هيفاء وهبي 
هيفاء وهبي 
الفنانة اللبنانية إلهام شاهين هيفاء وهبي الفنانة ياسمين صبري اللبنانية هيفاء وهبى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى ياسمين صبري بأطلالة جريئة مايوه ميريهان حسين فنانة إلهام شاهين لفنانة إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

بعد ظهورها بالحجاب.. أجمل إطلالات زوجة أحمد سعد | شاهد

ترشيحاتنا

الشهود في مصرع صيدلي حلوان : استغاث بنا من فتك أسرة زوجته

وزيرة البيئة : تغير المناخ زاد الأمطار في الشتاء وأطال اليوم بالصيف

مشاهد مرعبة .. إعصار إيان يصل ولاية فلوريدا الأمريكية | فيديو

مشوفتش ومحصلش | ابن صيدلي حلوان يفجر مفاجأة عن واقعة البلكونة.. تحقيقات النيابة

71 قتيلا وجريحا.. ارتفاع حصيلة الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

النيابة في مصرع صيدلي حلوان : حماته طلبت من زوجته تصويره أثناء إذلاله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقادها على السوشيال ميديا .. ياسمين عز ترد بفيديو غنائي |شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة هيفاء وياسمين صبري.. من الأجمل بالتايجر | شاهد

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ريتسا

فيديو

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ