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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ فستان جذاب.. أحلام الشامسي تخطف أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير

أحلام الشامسي
أحلام الشامسي

شاركت الفنانة أحلام الشامسي صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتألقت أحلام الشامسي وهي ترتدي فستان جذاب وأنيق باللون الأزرق، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب جذاب.

أحلام تفضح قصة حب ابنها فاهد وتكشف جنسية حبيبته.. تفاصيل

رشاقة ملحوظة.. أحلام تخطف الأنظار في الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي| شاهد

وتصدرت الفنانة أحلام تريند “جوجل”، وذلك بعد إعلانها عن جنسية حبيبة ابنها، مؤكدة أن ابنها “فاهد” يعيش قصة حب جديدة. 

وكشفت أحلام عن جنسية حبيبة ابنها فاهد وهى سعودية، وأوضحت أن ابنها يعيش قصة حب مع هذه الفتاة السعودية والتى لم تذكر اسمها، وهى من قصص الحب التى أشعلت السوشيال ميديا، خاصة أنه قام بالتعليق من قبل عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعى قائلا: “أنا قطرى وأمى إماراتية ونعم بكل الدول”، وذلك فى إشارة منه لقصة حبه مع الفتاة السعودية. 

وجاء تعليق أحلام على ابنها فاهد لتفضح جنسية حبيبته قائلة: "كفو من رباك أمي كفو بس ما قلت لهم أن الحب احم احم سعودي".

وهو الأمر الذى دفع فاهد للرد على أحلام قائلا: “لاحول ولا قوة إلا بالله.. يا يمه مب كذا تفضحيننا عند العرب”. 

أحلام وحفل اليوم الوطنى السعودى 

وحرصت أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا للاحتفال باليوم الوطني السعودي.

تألقت أحلام على المسرح بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأخضر الفاتح، واتسم التصميم بأنه مزيج بين القماش المطرز بالكامل مع التل، مما زاد من جاذبيتها وأناقتها وكشف أيضا عن رشاقتها.

تزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على “إنستجرام”.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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