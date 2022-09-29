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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باللون الأسود الأنيق.. كيم كاردشيان تتألق في أحدث إطلالة لها

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

تألقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، في صورًا جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت كيم كاردشيان باطلالة جذابة، مرتدية فستان قصير باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع ميك أب رقيق.

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وكانت أعلنت كيم كارداشيان انفصالها عن الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون ، 28 عامًا ، في وقت سابق من هذا الشهر.  
انتهت قصة كيم الرومانسية التي استمرت تسعة أشهر مع نجم Saturday Night Live السابق أثناء تصوير فيلمه ويزاردز في أستراليا.
تم ربط الزوجين السابقين لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي بعد أسابيع من ظهورها لأول مرة في برنامج ساترداي نايت لايف ، حيث شارك الزوجان السابقان قبلة على الشاشة.  

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