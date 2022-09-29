بعد تبرعها بفستانها.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

قامت الفنانة مي عز الدين، بمشاركة متابعيها صورة جديدة من فيلم عمر وسلمى، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكانت الفنانة مي عز الدين، شاركت صورتها بفستان الزفاف في فيلم عمر وسلمى، وعلقت على الصورة قائلة"مسابقة للبنات.. من النهارده لمدة 3 أيام أي بنت هتبعت رسالة لرقم ٩٦٩٨ (مؤسسة مجدي يعقوب للقلب) وتاخد سکرین شوت تعملي بيها تاج إنها بعتت الرسالة واستلمت رسالة رد من المؤسسة، هتبقى دخلت في سحب عشوائي على الفستان ده من فيلم عمر وسلمى".

وتحرص الفنانة مي عز الدين، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تكشف عن جمالها ورشاقتها بشكل دائم .

كما تفضل مي عز الدين، اختيار اللون الأسود أو البني لشعرها الطويل الذي يتناسب معها ويكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية، لا تفضل مي عز الدين وضع المكياج، فهي تميل إلى الظهور بشكلها الطبيعي الناعم الذي يبرز جمالها.

وإليكم صور الفنانة مي عز الدين..

مي عز الدين

مي عز الدين

مي عز الدين

مي عز الدين

مي عز الدين

مي عز الدين