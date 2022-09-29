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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ردت بعنف على منتقديها.. ياسمين عز قبل وبعد الشهرة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

آثارت الاعلامية ياسمين عز حالة من الجدل على السوشيال ميديا، وذلك بسبب نشر العديد من الصور القديمة لها، والتي تكشف تغير ملامحها بشكل كبير.

 

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وعلقت ياسمين عز على الصورة قائلة" الصور لا هي متسربة ولا أول مرة تتنشر دي صور من فيديوهات قديمة موجودة في كل حتة ومش انفراد مثلًا"

وأضافت ياسمين عز عن جدل صورها القديمة: اللي متعرفش ترقص تقول الأرض عُوجة

وتعد الإعلامية ياسمين عز، من الإعلاميات اللواتي يدلين بالعديد من التصريحات المختلفة والمثيرة للجدل. 

وتحرص ياسمين عز على مشاركة جمهورها الكثير من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

وتفضل ياسمين عز، ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما تميل إلى ارتداء الفساتين المميزة، والملابس الكلاسيكية التي تبرز جمال أنوثتها.

وتختار ياسمين عز، الألوان البنية الناعمة لشعرها الطويل لتتناسب مع جمال ملامحها.

كما تفضل ياسمين عز الألوان الناعمة في المكياج التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة.

وإليكم صور ياسمين عز 

ياسمين عز
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