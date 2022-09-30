البنات كانت بتضحك عليا.. حاتم فهمي يكشف سبب تأخر زواجه | فيديو

حل الفنان حاتم فهمي ضيفا على قناة النهار مساء الخميس، للحديث عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية، وسر عودته مؤخرا بأغاني وألبوم جديد.

وتحدث حاتم فهمي عن سر غيابه عن الساحة الفنية بعد نجاح أغانيه أشهر مش من حقك التي تم تصويرها في إحدى الكافيهات بالمهندسين، وقال إنه شخص خجول وكان أنذاك صغير في السن ولا يملك من الخبرة ما يساعده على استغلال هذا النجاح.

وأوضح حاتم فهمي، أن ظهروه أمام الجمهور نجاحه سبب صدمة له في البداية، إلى جانب أن من يعاونه أنذاك تعاملوا بسوء إدارة بالعمل اللايف مثل الحفلات والمناسبات، ورفعوا أجره بشكل كبير ما أضر بتواجده في ظل قلة خبرته بهذه الأمور.

كما كشف حاتم فهمي سر تأخره في الزواج، قائلا إنه شخص عاطفي ويحب كثيرا، وهذا كان يعرضه لمواقف سيئة موضحا:" البنات كانت بتضحك عليا"، ولكنه قابل زوجته الحالية وارتبط بها عام 2011.

وأشار حاتم فهمي في لقائه، إلى أن زوجته من مشاهير السوشيال ميديا، وهي "بلوجر محجبة"، وتتمتع بجماهيرية كبيرة عبر انستجرام، وتهتم به وتسعى لدعمه في عودته إلى الغناء.

عودة حاتم فهمي

طرح المطرب حاتم فهمي أحدث أغانيه بعنوان "شقاوة قديمة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، وهي من ألحان كريم محسن وتوزيع هاني يعقوب وكلمات حسام سعيد.

يذكر أن حاتم فهمى قد طرح أغنية "تفوت سنين" مؤخرا على "يوتيوب"، وقد لاقت الأغنية رواجا بين مستمعيها من جميع الأجيال وتم مشاركتها بكثرة على جميع منصات التواصل الاجتماعى الأغنية من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع جبريال دومينيك، وتمت أعمال الميكس والماستر فى ستيرلنج ساوند ستوديو.