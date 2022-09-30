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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هوبا.. وصلة رقص بين تامر حبيب وروبي على أنغام "حتة تانية"| شاهد

صدى البلد

شارك الفنان تامر حبيب مع روبي في وصلة رقص على أنغام أغنية “حتة تانية” في حفل ضخم حضره العديد من الفنانين والإعلاميين صباح اليوم الجمعة. 

تامر حبيب وروبي 

وصعد تامر حبيب إلى المسرح ليشارك روبي الغناء والرقص وسط تفاعل كبير من الجمهور والحاضرين، معبرا عن إعجابه بالمغنية الشهيرة وحبه لأغنية “حتة تانية” والكلمة الشهيرة “هوبا”. 

 

تامر حبيب وروبي 

 

أعمال روبي الجديدة

 

تعاقدت الفنانة روبي، على بطولة مسلسل “حضرة العمدة” المقرر عرضه في رمضان المقبل ٢٠٢٣. 

 

ونشر المنتج ريمون مجار، صور لروبي وعلق عليها قائلاً: “توقيع النجمة روبى لبطولة مسلسل حضرة العمدة رمضان ٢٠٢٣ انتاج مجموعة فنون مصر مع الشركه المتحدة للخدمات الإعلامية”.

 

كما  بدأ فريق العمل تصوير أولى مشاهد فيلم "جروب الماميز" الذي يضم مجموعه كبيره من نجوم الفن وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصة بالعمل .

 

وحضر أول يوم التصوير بطلة العمل النجمة روبي والنجم محمود حافظ ومنتج العمل محمد رشيدي و المخرج عمرو صلاح وكانت اولي المشاهد الذي تجمع بين روبي ومحمود حافظ .

 

"جروب الماميز" بطوله كلا من روبي و غاده عادل وريم مصطفي و بيومي فؤاد و محمود حافظ وتأليف غاده عبد العال وايهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

 

روبي بيومي فؤاد تامر حبيب حته تانيه اعمال روبي

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