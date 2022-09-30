التحسين في الثانوية العامة| حجازي ينفي تطبيقه بطريقة التسعينيات ويشرح شكله الجديد

التحسين في الثانوية العامة موضوع شغل الكثير من طلاب الثانوية العامة و اولياء امورهم خلال الساعات السابقة ، بعد ان انتشرت في وسائل الاعلام انباء عن عودة التحسين في الثانوية العامة على لسان وزير التربية والتعليم.

وبهذا الصدد .. نفى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عودة التحسين في الثانوية العامة بمفهومه القديم الذي كان مطبقا في عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين الذي كان وزيرا للتربية والتعليم في التسعينيات.

حيث قال وزير التربية والتعليم : التحسين في الثانوية العامة “زمان” كان يتيح للطالب امكانية تحسين درجته في مادة او اثنين وهذا مختلف تماما عما تدرسه الوزارة حاليا.

مشروع قانون التحسين في الثانوية العامة

وأعلن وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة حاليا تدرس مشروع قانون لمساعدة طلاب الثانوية العامة الذي تعرض لأي ظرف قهري قلل مجموعه ، على تحسين مجموعه من خلال اعادة السنة بالكامل مرة اخرى في جميع المواد اذا اراد ذلك ، وبذلك يكون التحسين في الثانوية العامة مختلف تماما عما سبق

وأضاف وزير التربية والتعليم : ان فكرة اتاحة التحسين في الثانوية العامة بـ اعادة السنة كاملة ستحقق مبدأ تكافؤ الفرص ، لان هذا الطالب سيدخل التنسيق مرة اخرى مع زملاءه الموجودين في نفس سنة الاعادة ، وبالتالي لابد ان يطبق عليه نفس القواعد والا يكون مميزا عن زملاءه بأنه يدرس مادة او اثنين فقط

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذا الامر لم يصدر به اي قرار نهائي حتى الان ، لكنه مجرد مقترح تدرسه الوزارة و تستعد لإعداد مذكرة به للعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لاصدار القانون اللازم في حالة الموافقة .

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن التحسين في الثانوية العامة بشكله الجديد ، مازال مشروع قانون قد يرفضه مجلس النواب عند العرض عليه وهذا حقه ، وقال وزير التربية والتعليم : لكننا نؤكد ان القيادة السيساية مرحبة جدا بأي خطوات يتم اتخاذها لصالح ابناءنا الطلاب

جدير بالذكر أن ، أن تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة، يتطلب تعديلاً تشريعياً على قانون التعليم لم يتم اصداره حتى الان

وكان قد حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق ، على الرد على مطالب تطبيق التحسين في الثانوية العامة قائلا : قلنا مرارا ان الوزارة تقدمت بهذا المقترح للبرلمان وتم رفضه في مجلس الشيوخ .