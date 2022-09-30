من الدوري الياباني.. فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي مارسينهو لاعب فريق كاواساكي الياباني.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" لاعب الأهلي الجديد.. مارسينهولاعب كاوساكي الياباني نظير مليون وسبعمائة الف دولار، الجنسية برازيلي، المركز جناح أيسر، سريع خطير هداف.

أرقام مارسينهو صفقة الأهلي الجديدة:

لعب البرازيي مارسينهو رفقة نادي شونجكينج ليفان الصيني فى 27 مباراة سجل هدفين وصنع هدفين، كما شارك مع نادي برازيل دي بيلوتاس البرازيلي في 32 مباراة وسجل 5 وصنع 4.

وارتدى مارسينهو قميص نادي فورتاليزا البرازيلي، سجل 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5.

وقاد البرازيلي مارسينهو نادي كاواساكي فرونتال الياباني في 48 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 8.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مارسينهو 750 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.