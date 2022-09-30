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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من الدوري الياباني.. فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي مارسينهو لاعب فريق كاواساكي الياباني.

 

سجل وصنع 44 هدفا .. مسيرة البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المحتملة

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وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" لاعب الأهلي الجديد.. مارسينهولاعب كاوساكي الياباني  نظير مليون وسبعمائة الف دولار، الجنسية برازيلي، المركز جناح أيسر، سريع خطير هداف.

أرقام مارسينهو صفقة الأهلي الجديدة:

لعب البرازيي مارسينهو رفقة نادي شونجكينج ليفان الصيني فى 27 مباراة سجل هدفين وصنع هدفين، كما شارك مع نادي برازيل دي بيلوتاس البرازيلي في 32 مباراة وسجل 5 وصنع 4.

وارتدى مارسينهو قميص نادي فورتاليزا البرازيلي، سجل 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5.

وقاد البرازيلي مارسينهو نادي كاواساكي فرونتال الياباني في 48 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 8.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مارسينهو 750 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

الأهلى فرج عامر مارسينهو أرقام مارسينهو النادي الأهلي

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