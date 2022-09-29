سجل وصنع 44 هدفا .. مسيرة البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المحتملة

اقترب النادي الأهلي ، من حسم التعاقد مع المحترف البرازيلي مارسينهو جناح فريق كاوازاكي الياباني، بعد الدخول في مفاوضات متقدمة مع ناديه في الساعات الماضية.

ويسعى الأهلي لتدعيم الخط الأمامي بعدد من اللاعبين المميزين بعد التعاقد مع شادي حسين ومصطفى سعد ميسي إلى جانب البرازيلي سافيو.

وشهدت المفاوضات تقدما كبيرا في الساعات الماضية مع البرازيلي مارسينهو صاحب الـ 27 عاما، بعد موافقة المدير الفني مارسيل كولر على ضم اللاعب.

صدى البلد يستعرض أرقام البرازيلي مارسينهو المرشح للإنتقال للنادي الأهلي مع 4 أندية

شارك البرازيلي مارسينهو رفقة نادي شونجكينج ليفان الصيني فى 27 مباراة سجل هدفين وصنع 2

وخاض البرازيلى مارسينهو مع نادي برازيل دي بيلوتاس البرازيلي في 32 مباراة وسجل 5 وصنع 4.

لعب البرازيلي مارسينهو رفقة نادي فورتاليزا البرازيلي في 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5

وقاد البرازيلي مارسينهو نادي كاواساكي فرونتال الياباني في 48 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 8

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن انتقل البرازيلي مارسينهو دا سيلفا لاعب فريق كاواساكي فرونتال الياباني إلي النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “البرازيلى مارسينهو دا سيلفا يوقع لـ الأهلي بالأمس عبر الإيميل مقابل مليون و٧٠٠ ألف دولار”.

صفقات الأهلي

​وكان الأهلي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي سافيو بجانب شادي حسين ومصطفى سعد ميسي ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا.

وانتظم مصطفى سعد “ميسي"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأوليمبي خلال معسكره الأخير.

تدريبات الأهلي

وعلي جانب آخر، انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي الدوليين في مران أبناء الرداء الأحمر بعد انتهاء المعسكر المغلق مع أحفاد الفراعنة الذي أقيم بالاسكندرية وشهد مواجهتي ليبريا والنيجر، وتواجد في مران الفريق الأحمر كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وكريم فؤاد بجانب علي معلول واليو ديانج بعد عودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم تونس ومالي علي التوالي .

كما ظهر في تدريبات الفريق لاعبو الفريق من المنتخب الاوليمبي وعلى رأسهم الوافد الجديد مصطفي سعد ميسي ، وكان الفريق الأحمر الأحمر قد واصل تدريباته أمس علي فترتين تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.