نادي أفاي البرازيلي يكشف حقيقة اقتراب لاعبه بيسولي من الأهلي

كشف خورخي ماسيدو، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي أفاي البرازيلي، حقيقة اقتراب جيلهيرم بيسولي، من الانضمام إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب جيلهيرم بيسولي لفريق أفاي البرازيلي على سبيل الإعارة، قادما من نادي أتلتيكو باراناينسي.

وقال ماسيدو في تصريحات لشبكة “جلوبو” البرازيلية:" لا توجد مفاوضات معنا أو مع نادي أتلتيكو باراناينسي من قبل أي نادٍ لضم بيسولي".

أضاف:" في حال انتقال بيسولي إلى أي نادٍ آخر، سيحصل نادي أفاي على جزءا من قيمة الصفقة".

أرقام بيسولي:

شارك جيليهيرم بيسولي هذا الموسم في 31 لقاء، أحرز 13 هدفا وصنع هدفا واحدا، بمجموع دقائق لعب 2196 دقيقة.

مع فريقه الحالي أفاي، لعب 25 مباراة، سجل 13 هدفا وصنع آخر، حيث شارك في 23 مباراة كرأس حربة سجل 12 وصنع هدفا، وشارك في مباراتين كجناح أيسر سجل خلالهما هدفا واحدا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ بيسولي 3.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.