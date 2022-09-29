الأهلي يتدخل في قرارات كولر ويطلب إبعاد تاو من مواجهة المنيستري.. فيديو

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسئولي النادي الأهلي طالبوا السويسري مارسيل كولر المدير الفني إبعاد بير سي تاو جناح الفريق الأحمر عن مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنيستري التونسي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أبلغ طبيب الأهلى مدرب الفريق مارسيل كولر برغبة الإدارة فى عدم التعجل فى مشاركة بيرسي تاو فى التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية خاصة أن الجهاز الفنى يرغب بتواجد اللاعب على مقاعد البدلاء فى المباراة".

وتابع:" طلب الأهلى من كولر إبعاد بيرسى تاو عن لقاء الذهاب، من أجل وصوله إلى أفضل فورمة بدنية وفنية ولتجنب تعرضه إلى أى إصابات عضلية مرة أخرى وغيابه من جديد عن المباريات".